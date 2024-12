Italia, Spalletti: "Bove spero di rivederlo in campo. Era nel mirino della Nazionale"

AFP via Getty Images

Il Commissario Tecnico dell'Italia,è intervenuto a margine dell'inaugurazione della mostra "Sfumature di Azzurro", curata dalla FIGC insieme al Museo del calcio di Coverciano, e lì è tornato a parlare del malore avuto da, il cui futuro resta ancora tutto da scrivere dopo l'operazione conclusa oggi in cui gli è stato impiantato un defibrillatore removibile sottopelle per evitari casi critici come il malore avuto in campo contro l'Inter. Queste le sue parole riportare da AdnKronos.“È un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista, spero di vederlo di nuovo in campo. Il pensiero è staccarci sempre di più da quei momenti dove tutti abbiamo posato lo sguardo quando gli è successo quell'episodio. Non sono andato a trovarlo, era un po’ troppo pressante andare tutti nello stesso momento. Preferisco fare qualcosa di diverso"

"Io non voglio pensare al suo futuro incerto. È un ragazzo e una persona eccezionale. Come tanti altri giovani era nel mirino della Nazionale A. Spero completi questo suo percorso e di vederlo allenare con noi