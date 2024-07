Getty Images

Fiorentina, Dodò: "Dobbiamo riprenderci ciò che abbiamo perso. E prima di tornare ho parlato con Kean"

14 minuti fa



Quella passata è stata una stagione particolarmente sfortunata per Dodò. Il brasiliano è stato infatti vittima di un tremendo infortunio al crociato nella parte iniziale della stagione ed è rimasto ai box per diverso tempo. Oggi però l'ex Shakhtar ha voglia di riscattarsi e ha parlato dell'imminente inizio della stagione ai canali ufficiali della Fiorentina durante il primissimo giorno di ritiro al Viola Park. Queste le sue parole:



ABITUDINE - "Ormai siamo abituati a questo tipo di ritiro, sono iniziati i test e alcuni li hanno fatti ieri, altri oggi. Sono importanti per ripartire al meglio e vedere come stiamo. Dopo un mese in Brasile sono contentissimo di tornare, è l'anno in cui dobbiamo prenderci tutto quel che abbiamo perso negli ultimi due. Prima di arrivare qua ho chiamato Kayode, Ikoné, ho scritto a Kean, mi mancavano un po' tutti, mi mancava Firenze."