Quanto guadagna Kean alla Fiorentina

Getty Images

. L’attaccante ha voglia di riscattarsi dopo l’ultima stagione così e così alla Juventus, e per farlo ha scelto il nuovo progetto viola targato Raffaele Palladino. Kean è arrivato alla fine di una trattativa durata pochi giorni: nella Juve era fuori dal progetto, così la Fiorentina si è fatta avanti e ha trovato l’accordo sia con i bianconeri che con il giocatore.- La società viola ha messo sul tavolo un, nella trattativa con la Juve è stato fondamentale il lavoro dell’agente di Kean Alessandro Lucci, che giorno dopo giorno ha fatto avvicinare le due società sulle cifre del trasferimento fino a farle arrivare a un punto comune.

- Già sei mesi fa Moise Kean è stato a un passo dall’addio alla Juventus., così saltò tutto e Kean tornò a Torino. In queste settimane l’Atletico aveva pensato di fare un nuovo tentativo per Moise - dopo essersi accertato delle sue condizioni - ma la Fiorentina è stata più veloce intavolando e chiudendo la trattativa in pochi giorni.