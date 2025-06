Italia, previsto contatto diretto fra Gravina e Gattuso: Bonucci o Barzagli nello staff, un ruolo anche per Prandelli

Prosegue la ricerca di un commissario tecnico per la Nazionale italiana. Allo stato attuale dei fatti,Dopo che mercoledì sera – come riportato da Sportitalia - il capo delegazione Gianluigi Buffon avrebbe incontrato Gennaro Gattuso, ex compagno in azzurro e candidato principale al ruolo di selezionatore dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri, ecco che Sky Sport aggiunge un dettaglio importante.Secondo quanto viene riportato, infatti,Un contatto volto a presentare il progetto Azzurri al tecnico ex Napoli e Pisa per arrivare in maniera definitiva alla fumata bianca.

Dal canto suo,Contatto diretto nelle prossime ore, Gattuso pronto a succedere a Spalletti alla guida del movimento calcistico azzurro.Sky Sport, inoltre, specifica cheLo slogan della Nazionale sarà “Azzurro per gli Azzurri”. Infine, è previsto anche un coinvolgimento di Cesare: il ruolo dell’ex CT sarà legato ai vivai dei club italiani.

