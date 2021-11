Sul Corriere Fiorentino si parla di attaccanti e mercato viola: la Fiorentina è attiva, e se la pista Alvarez del River Plate è monitorata da Burdisso, quella che porta a Sassuolo per Scamacca è battuta da Barone, che ha incontrato gli emiliani per il centravanti e per Berardi. Rimangono in stand-by la richiesta di prestito di Mayoral al Real Madrid e il gradimento per Lucca del Pisa, in attesa di capire cosa succederà sul fronte Vlahovic, il vero ago della bilancia del mercato viola: la cessione a gennaio è complicata dalla natura del mercato di riparazione e dalle prestazioni del serbo che stanno facendo volare i viola.