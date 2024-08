LASK

LA FORMAZIONE TIPO (4-1-4-1) - Siebenhandl; Bogarde, Ziereis, Stojkovic, Bello; Talovierov; Usor, Horvath, Taoui, Berisha; Ljubicic. All. Darazs



LA STELLA - Marin Ljubicic, terminale offensivo croato di 22 anni. 12 gol e due assist lo scorso anno in campionato. Non è il classico numero 9 di peso, ma ha grande tecnica e un buon fiuto del gol



COME SI E' QUALIFICATA - Il Lask arriva dai playoff di Europa League, dove ha perso nel doppio confronto contro l Steaua Bucarest pareggiando 1 a 1 in casa e perdendo 1 a 0 in Romania