Lazio, Cataldi a un passo dalla Fiorentina: al suo posto pronto Folorunsho

Alla fineIl centrocampista biancoceleste, che la società ha messo sul mercato sin da subito in questa sessione estiva, è a un passo dal trasferimento alla Fiorentina., che stanno limando i dettagli in questi minuti. La formula è quella del. Partenza verso Firenze prevista in serata.Il calciatore in questi mesi ha sempre ribadito che, dipendesse da lui, da Roma non se ne andrebbe mai. Il problema è che la volontà del club è totalmente opposta e anche l’allenatore, Marco Baroni, in queste prime uscite stagionali, ha lasciato intendere che, pur apprezzandone le qualità,nelle rotazioni della rosa. Da qui la decisione didi lasciare la squadra di cui è anche tifoso sin da piccolo.

La partenza di Cataldi peraltro. La sua cessione infattiEra un prodotto del vivaio e in quelle caselle in realtà i biancocelesti hanno tre (ora quattro) posti liberi. Resta quindi ancora in sospeso la questione degli esuberi con Gila, comunque indisponibile per infortunio, che per il momento rimane parcheggiato fuori rosa.. Anzi tornare, perché pure il classe ‘98 di proprietà del Napoli (ma l’anno scorso in prestito al Verona) è un prodotto del vivaio biancoceleste. Poteva quindi arrivare a prescindere, ma prima sarebbe stato solo una pedina in più a centrocampo. Un piccolo lusso per Baroni, che stima tantissimo il ragazzo avendolo allenato un anno fa in Veneto. Ora invece è quasi una necessità, perché in cabina di regia ci sono solo Rovella e gli adattati Vecino e Dele Bashiru, che però il tecnico intende usare sia come trequartisti sia come mezz’ali all’occorrenza.per trovare un punto d’incontro. La Lazio vorrebbe applicare la stessa formula della cessione di Cataldi: prestito gratuito con diritto di riscatto. Il patron del Napoli invece chiede almeno l’obbligo di riscatto.