Fiorentina, è la settimana della sentenza per Gudmundsson: data, ora e cosa può succedere

Getty Images

spera di poter chiudere in questa settimana il fastidioso capitolo che lo vede accusato dinella sua Islanda. L'udienza, dopo che il caso era stato chiuso in un primo momento e poi riaperto a causa di un ricorso, si è svolta nella sosta di settembre e la sentenza è prevista giovedì 10 ottobre.La sentenza sul caso dell'islandese, riporta Firenze Viola, dovrebbe essere emessa. Nel frattempo Gudmundsson ha impattato in maniera notevole sul mondo Fiorentina con tre gol in tre partite, tre in due in casa contro Lazio, doppietta su rigore, e Milan.

In caso di assoluzione, Gudmundsson potrà lasciarsi tutto alle spalle.. Dunque, in ogni caso, i viola non verrebbero danneggiati per la stagione 2024/25. Diverso il discorso per la nazionale islandese, che lo riaccoglierebbe subito solo in caso di assoluzione in questi giorni."La situazione di Gudmundsson? È stata un'operazione lunga anche per questo. Ma sappiamo che il calciatore rischia poco e nulla, noi comunque siamo tutelati in tutto.Chiaramente prima di comprarlo abbiamo valutato tutto, ci siamo tutelati al 100% e Gudmundsson è strasereno".