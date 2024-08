Quanto guadagna de Gea alla Fiorentina

Il portiere per la stagione 2024/25 la Fiorentina l'ha preso a costo zero: si tratta di, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il Manchester United.tra prima e seconda squadra; in carriera ha vinto di tutto: dalla Premier all’Europa League, e anche due Europei Under 21 con la Spagna. A proposito: 45 presenze in nazionale A, un Europeo e un Mondiale da titolare.- La Fiorentina ha affidato la porta a un classe ‘90 sul quale gli unici dubbi sono legati alla condizione fisica: de Gea con i viola ha firmato un contratto di un anno con opzione per quello successivo, che scatterà automaticamente a un determinato numero di presenze. L’ingaggio andrà a salire:

- De Gea è nuovo portiere titolare della Fiorentina, ma prima di arrivare in viola è stato valutato anche dal Genoa., da parte del quale c’era massima disponibilità al trasferimento. Il club si era preso qualche giorno per valutare più opzioni e poi ha fatto la sua scelta scartando de Gea e chiudendo per Gollini arrivato dall'Atalanta.