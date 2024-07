è stato presentato quest'oggi alla stampa. Queste le sue parime parole da nuovo calciatore della Fiorentina: "Non ho ancora scelto in numero, valuterò coi compagni. Non sento il peso di questa esperienza. La Fiorentina ha avuto grandissimi attaccanti"- "Abbiamo parlato. Il suo modo di giocare mi ha convinto subito. Col Monza ha fatto benissimo. Gioca tanto con gli attaccanti e fa un gioco offensivo. Questo è ciò che cercavo: una squadra che predilige il gioco offensivo"- "Il mio compito è segnare ma devo anche contributo alla squadra. Sono in un grande società. Ho degli ottimi compagni, potremo fare tante cose belle. Partirà tutto dal gruppo"

"L'obiettivo è far meglio e arrivare sempre più avanti. La Fiorentina è una buona squadra, vogliamo mettere in difficoltà i nostri avversari""Ogni anno voglio fare sempre di più. L'anno scorso ho avuto tanti infortuni e non è andato bene, ora posso e devo dimostrare in primis a me stesso, e poi alla Fiorentina che ha creduto in me"."Un peso non è. Quello ti porta solo a fare brutte scelte. Di testa sono uno molto forte, mentalmente dico. Serve il momento giusto e bisogna crearselo per fare bene".

"Ogni brutto momento è un insegnamento. I miei record sono il passato. Io lavoro ogni giorno per avere sempre più record ed essere al top""La Juve mi ha aiutato, ma è più importante ciò che verrà. Sono ambizioso, non posso dire quanti gol voglio fare. Ma ho grandi ambizioni.""Non ne ho uno preciso. Ho segnato di più da punta. Ma la palla arriva in area, sinistra o destra non mi cambia niente. Voglio dare solo il mio contributo""Mi ha solo parlato bene di Firenze. Anche quando eravamo a Torino. Questa è una città strepitosa, ora sta a noi dare questa gioia ai tifosi"

"Sono qua per giocare a calcio e vincere. Il peso non lo sento, non sono uno che pensa tanto alle diatribe fra tifosi. Io penso solo a dare gioia ai miei tifosi. questo mi stimola a far bene"