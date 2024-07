Fiorentina, Valentini ha già firmato. Le ultime sul suo arrivo a Firenze

Getty Images

La Fiorentina trovato l'accordo definitivo cone, secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, i viola hanno mosso un ulteriore passo in avanti per il difensore del Boca Juniors in scadenza il prossimo dicembre. Anche se manca da definire un aspetto per quanto riguarda il suo approdo in viola.- L'emittente spiega come Valentini abbia già sostenuto in Argentina le visite mediche con il suo nuovo club e abbia già firmato un contratto valido fino al 2029. Tuttavia, il ragazzo è ancora sotto contratto con il Boca e la Fiorentina è al lavoro per capire se ci siano i margini per portarlo in Toscana già da subito. Il ragazzo è fuori rosa da aprile, quando la frattura col club per le questioni legate al rinnovo si è rivelata insanabile. Possibile che il board gigliato cerchi da subito una soluzione che preveda un indennizzo in favore del Boca per sbloccare la trattativa anche se, al momento, questa non sembra un'ipotesi così accreditata. Più semplice, ad ora, che Valentini possa arrivare direttamente a gennaio 2025.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Valentini avrebbe sostenuto oggi, venerdì 12 luglio, le visite mediche in Argentina per la Fiorentina per poi firmare un contratto di quattro anni e mezzo. Visite che Alfredo Pedullà assicura siano già terminate, mentre la firma è avvenuta in mattinata come assicurato da Gianluca Di Marzio. Su di lui c'era la Roma, che aveva ricevuto l'ok dal tecnico De Rossi (già giocatore del Boca a fine carriera), e ancora prima Verona e Udinese.