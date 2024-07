Getty Images

Fiorentina, ecco Pongracic: visite mediche e poi la firma. Le cifre

Filippo Caroli

un' ora fa



La Fiorentina accoglie il suo secondo acquisto per questa sessione di calciomercato. E con l'addio di Milenkovic la squadra mercato viola mette a segno il colpo Marin Pongracic, difensore centrale del Lecce e della Croazia che è appena arrivato a Firenze per svolgere le visite mediche con la sua nuova squadra dopo un intrigo di mercato che ha coinvolto anche il Rennes.



SOFFIATO - Il Lecce aveva già trovato l'accordo con il Rennes per la cessione del suo difensore, con tanto di visite mediche già fissate per il classe '97. la Fiorentina però è riuscita a far saltare il banco dopo aver avuto la certezza della cifra incassata per l'addio di Milenkovic e l'inserimento si è rivelato decisivo, oltre che vincente.



CIFRE - Pongracic arriva a Firenze pe runa cifra vicina ai 15 milioni di euro e, dopo le visite mediche con il suo nuovo club, sarà pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà ai viola per 5 stagioni con uno stipendio da circa 2 milioni di euro all'anno.