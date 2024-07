Getty Images

Fiorentina, altra cessione in vista? In Spagna piace Kouamé

21 minuti fa



C'è grande movimento alla Fiorentina per quello che riguarda il calciomercato soprattutto, a fronte del fin qui unico acquisto Kean, per quello che concerne le uscite. E nell'ottica societaria dell'abbassamento del monte ingaggi, potrebbero esserci novità anche a proposito di Christian Kouamé.



SIRENE SPAGNOLE - A darne notizia stamani è il Corriere dello Sport che racconta di come la Firoentina abbia recentemente ricevuto un'offerta dalla Spagna per l'attaccante ivoriano. Il Maiorca ha infatti offerto circa 6-7 milioni di euro per l'attaccante ex Genoa che, soprattutto sotto la guida di Vincenzo Italiano, ha dato testimonianza delle sue grandi doti di abnegazione e duttilità. La pista, insomma, è concreta, sebbene la Fiorentina non sia intenzionata ad accettare un'offerta ritenuta troppo bassa. In ogni caso, si legge, non è da escludere che la trattativa possa decollare nella seconda parte della finestra di mercato estiva.