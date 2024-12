Fiorentina-Empoli, Coppa Italia, LIVE

Getty Images

Nel segno di Edoardo Bove ladeve ripartire e, per farlo, per superare il malore accusato in campo dal centrocampista, arriva per Raffaele Palladino e i suoi uomini l'impegno valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e che vedrà i viola affrontare al Franchiin un derby che si prospetta molto caldo. Fischio d'inizio a partire dalle 21 di mercoledì 4 dicembre. Chi vincerà affronterà ai quarti la vincente di Juventus-Cagliari.(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Biraghi; Adli, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino

(3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.Partita: Fiorentina-EmpoliData: mercoledì 4 dicembre2024Orario: 21:00Canale TV: Italia 1Streaming: Infinity, sportmediaset.it