Fiorentina, i messaggi per Bove: "Torna presto Edo, ti vogliamo bene" e coreografica col numero 4

sta meglio, ha lasciato la terapia intensiva e ha chiesto al mondo intero di lasciar perdere con maglie celebrative e continui messaggi d'affetto pubblici che stanno arrivando in questi giorni per lui. Vuole essere trattato come una persona normale, che dovrà guarire è chiaro, ma che non vuole compassione perché l'obiettivo è quello di tornare, tornare in campo, più forte di prima.La sfida dial Franchi di Firenze fraè però stata l'occasione per i tifosi viola e per la società per far vedere comunque al giocatore tutta la loro vicinanza.

Laha mostrato una coreografia con il numero 4, il suo numero di maglia, ben visibile. Suldello stadio è stato mostrato il messaggio "Torna presto Edo, ti vogliamo bene" e infine i giocatori e compagni di squadra e i bambini entrati in campo hanno mostrato uno"“Non volevi la maglia. Eccoti lo striscione. Forza Edo, ti aspettiamo".