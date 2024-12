Coppa Italia: l'Empoli elimina la Fiorentina ai rigori. Esposito show, di Kean l'errore decisivo

Getty Images

centra l'impresa nel derby degli ottavi di Coppa Italia contro lain un Franchi che ha voluto ricordare a modo suo Edoardo Bove (il malore in campo è fortunatamente un ricordo passato dato che sta sempre meglio) si impone ai calci di rigore e centra l'accesso diretto ai quarti di finale del torneo. Una gara che nei 90 minuti ha vissuto di ampie folate da parte di entrambe le parti.Prima il vantaggio empolese conin apertura, poi il dominio viola che ha portato ai gol diper ribaltare la gara, quindishow che pareggia quasi subito mandando la gara ai rigori. Nella lotteria finale sbagliano Ekong e Ranieri, ma è di Moisel'errore decisivo che lascia proprio adil pallone per chiudere i conti e la punta ex-Inter non sbaglia (20esimo rigore su 20 in carriera) portando

Marcatori: 4' Ekong (E), 59' Kean (F), 71' Sottil (F), 75' Esposito (E)Assist: 4' Henderson (E), 75' Henderson (E)(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (74' Parisi); Martinez Quarta (52' Richardson), Cataldi; Colpani (52' Ikoné), Beltran (74' Gudmundsson), Sottil (83' Kouamé); Kean.A disposizione: De Gea, Adli, Biraghi, Kayode, Martinelli, Moreno, Pongracic.

All.Palladino(3-4-2-1): Seghetti; Tosto, Ismajli (64' Viti), Marianucci; Sambia (82' Gyasi), Henderson, Belardinelli (64' Maleh), Cacace (64' Pezzella); Ekong, Solbakken (74' Colombo); Esposito.A disposizione: Bacci, Perisan, Vasquez, Popov, Konate, El Biache, Bembnista.All. D’Aversa.Arbitro: GiuaAmmoniti: Marianucci (E), Gosens (F), Pezzella (E)95' Esposito gol, la punta non sbaglia e manda l'Empoli ai quarti di finale.

95' Cataldi gol95' Marianucci gol95' Kean sbaglia, calcia fuori95' Henderson gol95' Ranieri sbaglia, Seghetti si allunga e para95' Ekong fuori, che errore!95' Kouamé Gol95' Colombo Gol95' Gudmundsson golSeghetti salva sulla linea sul colpo di testa di Kean. La palla carambola di nuovo verso la linea di porta, ma è Viti a salvare spazzando. Giua controlla il suo orologio che non vibra, la palla non è entrata del tutto.Neanche il tempo di esultare che Henderson manda in verticale Esposito bravo a tagliare alle spalle di Comuzzo e battere con uno scavino Terracciano in uscita. Tutto di nuovo in parità.

Azione tipica di Sottil che ancora una volta si accentra dalla destra e tira trovando l'angolino lontano sfruttando anche la fortunosa deviazione di schiena di Robin Gosens che si stava scansando.Questa volta Seghetti non è perfetto nel respingere corto il tiro di Sottil e lasciando la palla vagante in area piccola. Moise Kean da rapace d'area di rigore si fionda sulla sfera e segna a porta vuota.Super parata di Seghetti che d'istinto nega il gol a Beltran che si era avventato come un falco in area piccola sul cross rasoterra di SottilSeghetti blocca una conclusione di Kean.

Sottil cade in area e chiede un rigore dopo una respinta non perfetta di Seghetti su tirocross di Dodò. Check var e nulla di fatto.Dodò sgroppa a tutta fascia e va al cross trovando il colpo di testa sul secondo palo del centravanti ex-Juve il quale, disturbato da Ismaijli ma comunque in area piccola, si divora un'occasione clamorosa.Henderson pressa palla e la ruba a un disattento Martinkez Quarta servendo subito in verticale Ekong che è bravo e rapido nel battere rasoterra l'uscita disperata di Terracciano.