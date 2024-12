Fiorentina-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Non sarà semplice, ma Firenze deve tornare anche a parlare di calcio. Edoardo Bove lo ha chiesto ai suoi compagni dal letto dell'ospedale: andate e vincete nonostante tutto. Ed è quello che la Fiorentina proverà a fare mercoledì 4 dicembre alle 21:00 quando al Franchi arriverà l'Empoli nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri arrivano al derby dopo la brutta sconfitta contro il Milan in campionato, ma giocare contro i rivali di sempre darà una spinta in più a livello di motivazioni.

Partita: Fiorentina-EmpoliData: mercoledì 4 dicembre2024Orario: 21:00Canale TV: Italia 1Streaming: Infinity, sportmediaset.itTerracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Biraghi; Adli, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. PalladinoVasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.- Palladino ripropone la forte alternanza fra squadra di campionato e squadra di coppa anche in vista della partita di domenica contro il Cagliari. Rientrano Richardson e Gudmundsson, ma difficilmente ce la faranno dal 1'. D'Aversa schiererà i suoi fedelissimi, ma Pellegri potrebbe essere risparmiato

Fiorentina-Empoli sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset e potrà essere vista in chiaro su Italia 1 al canale 6 del proprio telecomandoLa partita sarà visibile anche su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it: gli utenti potranno assistere alla diretta di Fiorentina-Empoli in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.- La telecronaca della sfida è affidata a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Simone Tiribocchi su Italia 1.