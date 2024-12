Fiorentina-Inter, la data del recupero: è probabile che slitti a febbraio 2025

Dopo ore di spavento e preoccupazione per, la Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha spiegato le condizioni del centrocampista che ha avuto un malore durante Fiorentina-Inter: "Si trova attualmente in. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore".

- Da capire anche quando potrà essere recuperata la partita interrotta al 17' dopo che il giocatore si è accasciato a terra privo di sensi. Secondo quanto riporta Sky Sport, considerando il calendario della Serie A e gli impegni di Fiorentina e Inter nelle coppe europee e in Supercoppa italiana - si giocherà a gennaio -. La partita riprenderà dal minuto in cui è stata interrotta, si giocheranno quindi altri 73 minuti più recupero.

- Rinviata la gara del Franchi con la Fiorentina,nella partita in programma 6 dicembre alle 18.30, poi andrà in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen nella sfida di Champions del 10 dicembre e il 16 alle 20.45 giocherà all'Olimpico contro la Lazio. Le ultime partite del 2024 dei nerazzurri saranno contro l'Udinese in Coppa Italia (19 dicembre alle 21), il Como in campionato (23 dicembre alle 20.45) e a Cagliari il 28 dicembre alle 18.- Prima del prossimo turno di campionato,; poi i viola sfideranno il Cagliari in campionato ancora in casa l'8 dicembre alle 12.30, e quattro giorni dopo scenderanno in campo ancora a Firenze nella partita di Conference League contro gli austriaci del Lask. Prima della fine dell'anno affronteranno anche Bologna (15 dicembre alle 15), Vitòria (19 dicembre alle 21 in Conference), l'Udinese (23 dicembre alle 18.30) e la Juventus il 29 dicembre alle 18 a Torino, dove chiuderanno il 2024.