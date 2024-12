Fiorentina, gli ultras alla squadra prima della trasferta in casa Juventus: "Qui nessuno di voi sarà mai uno scarto"

Federico Targetti

39 minuti fa



Nel pomeriggio la Fiorentina è partita dalla stazione di Santa Maria Novella alla volta di Torino, dove sarà impegnata nella 18esima giornata di campionato. Il cuore del tifo viola non sarà allo Stadium, ancora in polemica per via delle modalità di accesso all'impianto bianconero (occorre registrarsi), quindi è stato deciso di accompagnare la partenza della squadra direttamente alla rampa che conduce al binario.



Il discorso rivolto alla squadra è stato il seguente:



"Siamo qui oggi, perché abbiamo scelto di non essere a Torino. Ci sono tanti ragazzi nuovi, tanti ragazzi che stanno dando tutto in campo. Per tutti voi, dovete sapere l'importanza di questa partita per tutti noi e per questa gente, per noi non sarà mai una partita come le altre. Ed è giusto che voi lo capiate, per la gente che si sabato pomeriggio ha scelto di essere qua, quando poteva essere a fare altro, per farvi capire che partita è per noi domani. Noi lo ripetiamo ai nostri figli, ce l'hanno insegnato i nostri genitori, tra di voi ci sono dei ragazzi nati e cresciuti a Firenze. Lo spirito vostro di domani deve incarnare il nostro, quello di tutte le domeniche. Siamo partiti quest'anno e non ci dava una lira nessuno, eravate gli scarti della Serie A, e guardate dove siamo. Questa gente qui invece non vi ha mai abbandonato, anche quando all'inizio le cose andavano male. Voi non siete lo scarto di nessuno, nessuno che indossa questa maglia sarà mai lo scarto di qualcuno. Dimostratelo domani, con coraggio e con orgoglio, perché non vi lasceremo mai da soli non è solo uno slogan".