Fiorentina, caccia al vice Kean: Calvert-Lewin e non solo, i nomi per l'attacco

Prima di Natale Moise Kean era già arrivato in doppia cifra di gol: 10, tondi tondi. Solo una volta in carriera ha segnato di più: 13 reti con la maglia del Psg (ma ha ancora metà stagione per arrivarci…). La Fiorentina e Palladino ringraziano, volano in classifica ma ora dal mercato di gennaio dovranno arrivare rinforzi in quel ruolo:, perché l’allenatore ha provato ad adattare Beltràn in quella posizione ma non ha funzionato.- Così la Fiorentina è in cerca di una punta centrale che possa alternarsi a Kean. In questi mesi la dirigenza viola ha seguito da vicino, classe 2003 del Cesena e finora uno dei migliori giovani della Serie B: 10 gol in 16 partite delle quali 15 da titolare, capocannoniere del campionato a +1 su Pio Esposito (Spezia) e Iemmello (Catanzaro). Shpendi piace alla Fiorentina ma c'è anche il Bologna ed è stato accostato a qualche big, se dovesse continuare così la valutazione dell’attaccante aumenterebbe e il rischio asta è dietro l’angolo. Per questo i viola stanno valutando delle alternative, l’occasione di mercato per gennaio potrebbe essere: 34 anni, attaccante low-cost e giocatore d’esperienza in Italia da quasi vent’anni; 140 partite in Serie A, quella con il Monza è la sua sesta stagione e ha il contratto in scadenza a giugno. Un altro nome nella lista della Fiorentina è quello didell’Everton, classe ‘97 e anche lui in scadenza di contratto a giugno: i viola stanno pensando di prenderlo subito a gennaio come vice Kean, che lo ritroverebbe a Firenze dopo essere stati compagni di squadra nella stagione 2019-20 con i Toffees.

- Già nel precampionato Palladino aveva pensato di schierarecome attaccante centrale, in alternativa a Kean. Ci ha provato, più volte; ma l’argentino in quella posizione non sembrava a suo agio e non ha mai convinto fino in fondo.: sei assist e due gol, il periodo migliore è stato tra ottobre e inizio dicembre quando in otto partite ha totalizzato due reti e cinque passaggi decisivi. L'ex River Plate rende decisamente meglio qualche metro più indietro rispetto alla punta centrale, che finora è sempre stata Moise Kean. Adesso, però, dal mercato di gennaio può arrivare un nuovo rinforzo.