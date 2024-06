Fiorentina, Goretti si presenta: "Diventeremo fabbrica di giocatori. Vi spiego la scelta di Palladino"

Il nuovo direttore tecnico della Fiorentinasi è presentato quest'oggi come nuovo componente della società gigliata. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club viola: "Sensazioni? Quando arrivi a Firenze, quello che ti rimane negli occhi è la bellezza del luogo e della Fiorentina"- "Mi ricordo tante partite a Firenze, è sempre stato bello, anche perché la tribuna era vicina al campo. Mi ricordo che gli spogliatoio erano al terzo piano e ogni volta che finivo il riscaldamento ero distrutto, perché era tutto un salire e scendere (ride, ndr). Mi ricordo una partita mentre giocavo al Napoli, quando la Fiorentina aveva davanti Batistuta ed Edmundo e io giocavo in difesa. Batistuta mi mise a terra con una finta e fece gol. La Fiorentina ha sempre avuto una qualità offensiva incredibile, senza dimenticare Rui Costa e Robbiati."

- "La Fiorentina ha scelto un tecnico giovane e con grande ambizione e voglia. Credo che si sia deciso di dare continuità con questa tipologia di allenatore. Pradè? Io sono a sua totale disposizione per potermi guadagnare la fiducia di tutti. La scelta di Palladino è stata sua. Un mese fa mi ha chiamato e mi ha spiegato le sue idee, per me questa è una grande opportunità di crescita. Spero di poter fare un buon lavoro e contribuire al futuro di questo grande club."- "Tutti raccontano della sua bellezza, ma quando arrivi qua è ancora meglio di quello che dicono. Credo che sia il messaggio di Commisso a tutti quelli che vivono di calcio. Questo è il livello a cui vuole portare la Fiorentina nel tempo. Il lavoro negli anni porta risultati, anche e soprattutto nel settore giovanile. Penso che con questo centro sportivo la Fiorentina debba diventare negli anni una "fabbrica di calciatori". Al termine della Primavera ci sono 2/3 anni molto complicati dove devi riuscire a fare il salto nel calcio dei grandi. Credo che ci sia bisogno di un percorso intermedio per quasi tutti i giovani calciatori."

- "Partiranno tutti in ritiro con la squadra, poi sarà il mister a decidere chi vorrà coinvolgere durante la stagione e con chi ragioneremo per un percorso tecnico diverso. Estate difficile per qualche giocatore? Sarà la realtà che si troverà davanti il mister, ma saprà sicuramente affrontare tutto ciò e si adatterà. Tanti giocatori se ne sono andati e credo che questa sarà un'estate di ripartenza. Commisso? Non ho avuto ancora il piacere di parlarci, ma la sua storia parla per lui. Il suo coraggio, il suo spirito e il suo atteggiamento lo raccontano al meglio."