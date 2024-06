Getty Images

Fiorentina, Kean in cima alla lista. Ecco per quanto può farlo partire la Juve

39 minuti fa



La Fiorentina continua a lavorare a testa basta nella ricerca di un nuovo centravanti da inserire in rosa nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il nome in cima alla lista, in questo momento, sembra essere quello di Moise Kean che resta in uscita dalla Juventus e che, scrive la Gazzetta dello Sport, è certamente un profilo da monitorare in chiave viola.



VECCHIO PALLINO - I viola lo avevano già cercato nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato e il ragazzo è particolarmente apprezzato dal neo allenatore Raffaele Palladino che lo voleva ai tempi del Monza. Oggi la concorrenza sul centravanti di Vercelli è piuttosto folta ma l'interesse dei viola è forte. Il ragazzo è in scadenza con la Juve e all'orizzonte non c'è la volontà di trovare un accordo. L'ingaggio è alto ma non è detto che i gigliati non possano trovare con lui un punto di convergenza. Quanto al cartellino, la Juve non può chiedere (per una questione di valore a bilancio) una cifra inferiore ai 10 milioni di euro ma per un prezzo leggermente superiore può assolutamente partire.