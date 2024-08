Fiorentina, Gosens è atterrato a Pisa: è già ufficiale, a Firenze nel pomeriggio

Filippo Caroli, inviato

31 minuti fa



L'ufficialità è arrivata prima del giocatore, ma non cambia: Robin Gosens è della Fiorentina ed è atterrato all'ora di pranzo all'aeroporto di Pisa dopo aver svolto nella serata di ieri l'iter classico con visite mediche e firma sul contratto.



Le condizioni accettate dall'Union Berlino sono chiare: prestito con obbligo di riscatto condizionato dalle presenze e dalla qualificazione europea. La Fiorentina paga 500mila euro per il prestito e 7 milioni per il riscatto, quasi 8 totali per riportare in Italia l'ex freccia mancina dell'Atalanta.