Getty Images

Fiorentina, Gudmundsson in gruppo ma non al 100%. Cosa filtra in vista del match col Monza

42 minuti fa



Doppia seduta di allenamento oggi per la Fiorentina al Viola Park, con la squadra che sembra quasi vivere un mini-ritiro estivo. Raffaele Palladino sta sfruttando ogni momento per ottimizzare il lavoro in vista della sfida di lunedì 13 gennaio contro il Monza. La decisione di organizzare un doppio allenamento è stata presa dal tecnico per lavorare sulla parte atletica e migliorare le condizioni fisiche generali della squadra.



RECUPERO - Tra i protagonisti della giornata spicca Albert Gudmundsson, con l’islandese finalmente di nuovo in gruppo dopo aver superato i problemi alla caviglia che lo hanno tenuto fuori nella partita contro il Napoli. Il club gigliato ha condiviso sui social immagini che confermano il ritorno in campo di Gudmundsson, ma nonostante i progressi, va segnalato che il giocatore non è ancora al 100% della forma. Al momento, appare improbabile che possa partire titolare contro i brianzoli, con la panchina come opzione più plausibile per la sua gestione.