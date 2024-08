Fiorentina, i convocati. Nico Gonzalez ancora fuori, prosegue la trattativa con la Juve

Getty Images

La Fiorentina ha da poco diramato l'elenco dei convocati per la partita che i viola giocheranno questa sera contro la Puskas Akademia, match valido per i playoff di Conference League. Buone notizie per Raffaele Palladino, che ha tutti i calciatori a disposizione ad eccezione di Gudmundsson, che patisce ancora un piccolo problema al polpaccio eDe Gea, Martinelli, Terracciano; Biraghi, Comuzzo, Dodò, Ranieri, Kayode, Quarta, Parisi, Pongracic; Amrabat, Barak, Bianco, Infantino, Mandragora, Richardson; Beltran, Brekalo, Colpani, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil.

- L'argentino, come vi abbiamo raccontato ieri, continua ad allenarsi a parte in attesa che si sblocchi la trattativa che dovrebbe portarlo alla Juventus. La Fiorentina chiede 40 milioni per il suo gioiello. Cifra a cui Giuntoli non si è ancora avvicinato abbastanza. Nel frattempo le parti continuano a dialogare