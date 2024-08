Nico Gonzalez, Palladino conferma: "Problema fra società e giocatore". Juventus, Commisso aspetta l'offerta

Il casoin casarimane apertissimo e anche in vista dell'andata del playoff di qualificazione alla prossima Conference League che giovedì sera a partire dalle 20 al Franchi vedrà i viola affrontare la Puskas Akademia. Il fantasista argentino, attualmente il 10 del club viola, non sarà convocato dopo il forfait già avuto contro il Parma all'esordio in Serie A. La motivazione, come confermato dall'allenatore Raffaele Palladino è ancora una volta legato solo ed esclusivamente al mercato dove

Intervenendo in conferenza stampa per presentare la gara Palladino è stato chiamato, inevitabilmente, a rispondere e aggiornare sulla situazione legata a Nico Gonzales. E"Come ho già detto, con lui ho un grande rapporto di dialogo quotidiano. È sincero, sono contento di questo.si stanno parlando per trovare la soluzione migliore. Io ho un grande gruppo e non siamo distratti da nessuno"

- "Personale" che in questi giorni. Il giocatore si sta allenando a parte, ha già trovato l'accordo principalmente con la Juventus più che con l'Atalanta che considera un "piano B" rispetto ai bianconeri, e- Commisso dopo un primo stop ha dato l'ok alla sua cessione, ma non ha acconsentito aCifre a cui laoggi non può minimamente avvicinarsi e per cui servirà ancora un grande lavoro di mediazione. Un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, infatti, è oggi l'unica formula prospettata dai bianconeri e respinta dalla Fiorentina.