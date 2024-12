Fiorentina, il tifoso Masini: "A gennaio prenderei Pellegrini o Fagioli"

Jonathan Moscrop

Il noto tifoso della Fiorentinaha parlato ai microfoni di Radio bruno dove ha detto la sua sul momento dei viola: "La partita col Bologna mi ha lasciato la sensazione di aver avuto sfortuna nelle vicissitudini di squadra. Sono cose che turbano la tranquillità e la consapevolezza. Sono delle attenuanti. Palladino guida con il telecomando i ragazzi, anche per i giocatori non vederlo in panchina non credo abbia giovato. L'assenza di Bove condiziona mentalmente ma anche tecnicamente. Era l'uomo perfetto per stare nei tre, dava equilibrio, raccordo. Nessuno in squadra può ricoprire quel ruolo, ora ci adattiamo. Serve un centrocampista con quelle caratteristiche, non cambierei l'assetto. Per ora metterei Mandragora o Richardson. A due non reggiamo, tornerei al centrocampo a tre".

- "Fazzini mi era balenato in testa, ma sapevo che chiedevano tanti soldi. Ho pensato al centrocampista del Lecce Dorgu, già promesso in Inghilterra. Secondo me 40 milioni li devi spendere. Sennò Pellegrini che magari viene volentieri a Firenze e lo prenderei immediatamente. Altrimenti l'ipotesi Fagioli che ha delle potenzialità e potrebbe essere la soluzione giusta. "