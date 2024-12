Fiorentina, occhi in Grecia per un baby centravanti

La Fiorentina continua a monitorare diverse situazioni in vista della prossima sessione di calciomercato. Ma fra tanti nomi affermati, i viola stanno seguendo con attenzione anche alcuni profili più futuribili. L'ultimo nome, in ordine di tempo, lo ha fatto il Daily Mail per quanto riguarda l'attacco dei viola.I viola starebbero infatti seguendo il classe 2007di proprietà dell'Olympiacos. Classe 2007, sul ragazzo è però forte la concorrenza di diversi club europei. Su di lui, si legge, ci sono anche Juventus, il Bayern Monaco, Borussia Mönchengladbach e Manchester United, i cui emissari lo hanno seguito nell'ultima sfida che i greci hanno giocato contro il Twente.

Punta centrale di 185, Koustoulas è riuscito a mettere insieme la bellezza di 17 presenze in prima squadra in questa stagione, nonostante la giovanissima età. Il ragazzo ha messo a segno anche due reti e un assist e il suo valore si aggira oggi intorno al milione di euro.