Fiorentina in pole per Shpendi. Il Cesena spara alto, la strategia dei viola

La Fiorentina è ben vigilie per quanto riguarda diverse situazioni relative al mercato. E secondo quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola stamani, i viola sono in pole per accaparrarsi uno dei gioielli che sta mettendo in mostra la Serie B di quest'anno. Stiamo parlando di Cristian, attaccante ventunenne italo albanese in forza al Cesena che i gigliati stanno osservando da molto vicino.- Shpendi ha già realizzato la bellezza di 8 reti in 12 giornate di campionato e i romagnoli valutano il suo cartellino 15 milioni di euro circa. Una cifra che non spaventa la Fiorentina, che può contare sul fatto che il suo procuratore Fali Ramadani è in ottimi rapporti con la società gigliata. In ogni caso quello di Shpendi sarebbe un affare per il futuro. la Fiorentina potrebbe infatti decidere di acquistare il ragazzo già a gennaio per lasciarlo in prestito fino al termine della stagione. Soluzione, questa, che sarebbe anche la preferita del Cesena.

LE CIFRE. Il Cesena valuta Shpendi 15 milioni di euro trattabili, ecco perché affondare il colpo a gennaio permetterebbe alla Fiorentina di disinnescare potenziali aste che farebbero lievitare i costi. Il giocatore è seguito da un agente molto vicino al club di Rocco Commisso: Fali Ramadani. Questo potrebbe agevolare le cose. Al momento il centravanti è legato ai bianconeri da un contratto che scadrà nel giugno del 2026 e che è stato rinnovato un anno e mezzo fa. Chiaramente sarebbe più che onorato di poter vestire la maglia viola, ma ad oggi è concentrato sulla sua avventura in Emilia-Romagna. Che tra l'altro sta andando pure molto bene.

IL PROFILO. Sì, perché dopo solo 12 giornate di campionato, in Serie B, Shpendi ha realizzato 8 reti. Più 2 se si considera anche la Coppa Italia. Altro motivo per cui il valore del suo cartellino cresce di settimana in settimana. Nato ad Ancona da genitori albanesi, il giocatore ha la doppia cittadinanza e si è già guadagnato 9 convocazioni nelle giovanili dell’Albania. Le sue caratteristiche sono diverse rispetto a quelle del classico centravanti di peso: punta l’uomo con relativa regolarità e fa della tecnica un punto di forza non indifferente. Chi lo conosce ne parla come di un professionista votato al duro lavoro. Un po' introverso ma ben focalizzato sui propri obiettivi.

REFERENZE. Da parte sua il Cesena tiene a precisare che Shpendi non partirà prima dell'estate, a meno di offerte irrinunciabili. Lo ha fatto presente nei giorni scorsi il responsabile dell'area tecnica bianconera, Massimo Agostini: «A gennaio qualche squadra verrà a bussare, ma la nostra intenzione è di averlo almeno fino a giugno». Agostini ha parlato anche di un calciatore in continua evoluzione, e quindi appetibile per molti club: «Sta facendo una crescita sempre più rapida. È un ragazzo che ha la cultura del lavoro, è educato e vuole arrivare. Sta facendo bene, è capocannoniere della Serie B e noi siamo contenti. È un attaccante che in futuro potrà far parlare di sé». La concorrenza è spietata: sul classe 2003 ci sono anche Napoli, Atalanta e Torino. Vedremo come evolveranno le cose, sta di fatto che la Fiorentina si è candidata alla corsa per Shpendi. E a dire il vero sembra più avanti delle antagoniste.

