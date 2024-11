Gosens: "L'Italia è il posto giusto per me. Con la Fiorentina si è già creato un legame"

Getty Images

Da quando è tornato in Italia si è riconfermato come uno degli esterni più validi del nostro campionato. E non è un caso, dunque, che dopo le buone prestazioni con la Fiorentinasia riuscito anche a ritrovare la maglia della nazionale tedesca. E proprio dal ritiro della Germania ha preso la parola in conferenza stampa: "Stare in Italia fa al caso mio, mi si addice come persona. Probabilmente appartengo all'Italia dal punto di vista calcistico, dove le mie qualità sono molto apprezzate. A Firenze sono molto felice, si è creato un legame e me lo porto con me. I bei mesi in viola hanno portato al ritorno in Nazionale, tornare qui lo vedo come una ricompensa."

- "Non sono stupido, sono consapevole che se sono qui è perché David Raum si è fatto male prima della tornata precedente di gare. Mi trovo ancora nella posizione di inseguire, darò il mio massimo."