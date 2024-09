Fiorentina incompleta, manca un vice Kean: 3 piste per gennaio e un super svincolato pronto subito

Getty Images

Non si può certo dire che lanon si sia mossa sul mercato in questa sessione estiva. Sono arrivati infatti ben, di fatto una squadra nuova di zecca e gli affari non sono ancora terminati. Notizia di queste ore è infatti l'addio diIn tutto questo via vai però c'è una pedina che non è stata riempita: quella del, ossia dell'attaccante di scorta che possa far rifiatare l'exsulle cui spalle è ora tutto il reparto offensivo viola. Al momento dietro di lui nelle gerarchie c'èche ha visto calare l'hype nei suoi confronti, che ormai vede poco il campo e, soprattutto, non è una vera e propria prima punta. Palladino infatti lo vede anche come uno dei due trequartisti da schierare dietro un 9 puro.

A gennaio non ci sarà da stupirsi se si punterà a un nuovo attaccante. Come riporta il Corriere dello Sport, il preferito resta Milan, già accostato alla Fiorentina nelle ultime ore del mercato estivo e pupillo di. Guadagna circa un milione di euro, ilnon ne chiederebbe più di 2 per il cartellino. Le alternative sono Giovannidele Leonardodelma c'è un'altra pista, più suggestiva. In caso di necessità infatti si pensa all'exEric-Maxim, ora svincolato.