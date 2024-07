Fiorentina, l'obiettivo è abbassare il monte ingaggi. Nico Gonzalez il prossimo a partire?

La cessione imminente di Nikola Milenkovic ha sorpreso diversi tifosi della Fiorentina. Per circa 13 milioni il giocatore più longevo in casa viola lascia Firenze e si accasa in Premier League al Nottingham Forest. Il motivo, spiega stamani il Corriere Fiorentino, è da ricercare nella situazione finanziaria della Fiorentina. L'input arrivato dalla proprietà alla dirigenza è che sia necessario abbassare il monte ingaggi e, in questo senso, potrebbero arrivare novità anche per quello che riguarda altri elementi della rosa gigliata.Anche, calciatore più prezioso in riva all'Arno, non è così certo di restare alla Fiorentina, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. Anzi, la dirigenza gigliata ha fatto sapere all'entourage del ragazzo che, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da 40 milioni di euro per lui, la cessione sarebbe possibile. Cifre che ancora non sono arrivate sul tavolo dei dirigenti gigliati, ma non è da escludere, vista anche la vittoria della Coppa America, che possa farsi viva qualche squadra inglese per lui.