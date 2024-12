Fiorentina-Inter, forte paura per Bove: accusa un malore a gioco fermo e crolla in mezzo al campo, partita sospesa

Getty Images

Paura e gelo per quanto successo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze al 17' del primo tempo, nel match tra Fiorentina e Inter: il centrocampista classe 2002 della viola Edoardo Bove ha accusato un malore ed è crollato a terra a centrocampo, con i compagni e gli avversari attoniti e in ginocchio, qualcuno quasi in lacrime. Al momento sono attesi i soccorsi.L'ex Roma è stato portato via in ambulanza, con le squadre che sono rientrate negli spogliatoi: tutti i calciatori in mezzo al campo hanno cercato di proteggere il centrocampista mettendosi attorno a lui per coprirlo e di sveltire l'arrivo dell'ambulanza.

La gara è stata sospesa per emergenza medica, probabilmente non riprenderà, anche per lo stato di choc delle due squadre, con tanti dei calciatori in lacrime: Bove si stava allacciando le scarpe, poi si è alzato ed è crollato. Quando è stato portato via, non sembrava cosciente: lo staff medico gli ha prestato soccorsi e gli ha tolto la lingua dalla gola, prima di recarsi all'ospedale di Careggi.seguono aggiornamenti