Dopo la sconfitta in finale con il, l'allenatore dellaha parlato a Sky Sport."Il mio futuro?. Com'è successo l'anno scorso e succede a tanti altri,. Non c'è altro da aggiungere. A fine stagione ti siedi e parli serenamente di tutto".- ". Quella di stasera sinceramente non immaginavo di poterla finire in questo modo... Abbiamo giocato, avuto occasioni, pareggiato subito a un rigore che non ho rivisto ma poteva ammazzarci. Invece abbiamo reagito e avuto anche una palla gol con Mandragora. Poi una palla contesa in mezzo al campo in cui dovevamo prenderci dei metri di vantaggio: purtroppo non siamo arrivati ai supplementari.La partita è stata giocata come si deve a una finale: pochi rischi, il pallino del gioco ma non devi commettere errori.- "Abbiamo buttato via palloni da gestire diversamente ma è normale, vieni da una finale persa mentre ne giochi un altro. Volevamo meno rischi, sapevamo di poter prendere il pallino del gioco ma non ci aspettavamo di perderla in quel modo.L'abbiamo sempre provato e fatto bene per novanta minuti. Non è una cosa difficile ma ti fa perdere una coppa. Lì entrambi i centrali devono prendersi il vantaggio.. Con la tensione e l'enfasi puoi dirlo in mille maniere, ma potevamo allungare la partita.