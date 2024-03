Fiorentina, l'obiettivo è la continuità aziendale. Ecco chi guiderà il club al posto di Barone

Le condizioni di Joe Barone, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, continuano a tenere in apprensione tutto il mondo del calcio. Il dg viola si trova in uno stato di salute estremamente critico circondato dall'affetto dei suoi cari e la speranza è che possa rimettersi al più presto. In questo momento, però, è tanta anche la perplessità per quanto riguarda la situazione dirigenziale della viola, dato che la sua figura chiave è in questo momento stata colpita da una situazione piuttosto grave. Repubblica Firenze in edicola stamani prova ad immaginare come potrebbe essere riorganizzato l'assetto organizzativo del club.



GLI UOMINI CHIAVE - " Da un punto di vista sportivo l’area tecnica e la vicinanza a Vincenzo Italiano e alla squadra toccherà ai direttori, sportivi e tecnico, Daniele Pradé e Nicolas Burdisso. Da un punto di vista organizzativo invece gli altri ambiti saranno condotti da Alessandro Ferrari, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne, ma da molti mesi vero e proprio dirigente accanto a Barone e Pradé. Un ruolo ancora più centrale sarà poi ricoperto da Joe Appio, vice di Commisso in Mediacom, ma centrale anche in tutto ciò che riguarda la Fiorentina dall’atto d’acquisto dai Della Valle nel 2019 a oggi. E poi c’è l’amministratore delegato Mark Stephan, presente fin dal primo momento nell’organigramma della società.