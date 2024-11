Getty Images

Fiorentina, Kayode chiede spazio. La cessione a gennaio ora è possibile

9 minuti fa



Era stato la rivelazione della scorsa stagione della Fiorentina, oggi le cose intorno a Michael Kayode sembrano decisamente cambiate. L'ex Juve ha infatti raccolto solamente 25' nel campionato attuale di Serie A e Palladino lo schiera quasi esclusivamente in Conference. Un capo d'impiego dovuto soprattutto al ritorno in grande stile di Dodò, che lo scorso anno era stato frenato dal terribile infortunio al crociato. Proprio per questo per il classe 2004 potrebbero aprirsi degli scenari nel prossimo mercato.



RIFLESSIONI - A darne notizia è il Corriere dello Sport in edicola questa mattina che spiega come il ragazzo sia particolarmente apprezzato in Premier League, campionato dal quale erano arrivate offerte da 22 milioni sul tavolo dei viola in estate. Cifre che la Firoentina aveva rifiutato ma oggi la situazione appare diversa. Il ragazzo chiede maggiore spazio e, assieme al suo entourage, potrebbe decidere di cambiare aria già nel corso della sessione invernale di calciomercato.