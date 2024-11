Milan, comunicazione in arrivo dalla Fiorentina per il riscatto di Adli: tutti i dettagli e le cifre

Redazione Calciomercato

Il, la scorsa estate, ha ceduto 9 giocatori con la formula del prestito:dopo mesi difficili vissuti in rossonero. Moncada e Ibrahimovic avranno un tesoretto potenziale da quasi sessanta milioni di euro da poter sfruttare la prossima estate sul mercato.- “Prima di unirmi al Milan ho lasciato il Bordeaux che era in una situazione complicata. Quando sono arrivato a Milano ero stato scelto dai dirigenti, non è sempre lo stesso rispetto a quando ti vuole l'allenatore. Ora sono alla Fiorentina con un allenatore che mi vuole e il club era sulla stessa lunghezza d'onda. In termini di fiducia è diverso. Mi sento molto a mio agio in campo, riesco ad esprimermi al meglio delle mie possibilità”. Yacine ha spiegato, con grande chiarezza, cosa è cambiato nel trasferimento dal Milan alla Fiorentina. Un passaggio chiave nella sua carriera e certamente non un passo indietro.Ma sopratutto gioca sempre ( 10 presenze fin qui in A).

Dopo aver versato circa 2,5 milioni per il prestito oneroso. Per il centrocampista classe 2000. La scelta verrà comunicata nei prossimi giorni, Adli vede sempre più viola.