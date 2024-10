Fiorentina, Kean, Gudmundsson e gli altri. Chi recupera e chi no in vista della Roma

GETTY

La Fiorentina è tornata questa mattina a lavorare al Viola Park in vista della partita col San Gallo di giovedì in Conference League. Tuttavia, l'attenzione del gruppo gigliato è almeno in parte proiettata a domenica, quando a Firenze arriverà la Roma per un'importantissima sfida di campionato. Sfida a cui i viola si avvicinano con alcune situazioni da chiarire dall'infermeria.- Nella piazza viola c'è grande apprensione per le condizioni diuscito dopo una manciata di secondi col Lecce per un problema muscolare al bicipite femorale. Il ragazzo svolgerà gli esami nella giornata di domani ma il timore è che possa arrivare uno stop piuttosto corposo, qualora dovesse ravvisarsi una lesione. Diverso il discorso relativo a, anch'egli uscito anzitempo contro i salentini. L'ex Juve ha subito un colpo alla caviglia che però non desta particolare apprensione. Kean verrà risparmiato in Conference per arrivare al 100% contro la ROma.

- Prosegue, intanto, il lavoro personalizzato di Pongracic, sulle cui condizioni aleggia una sorta di velo di mistero. Il croato ha accusato un affaticamento muscolare al flessore un mese fa, ma da allora non è mai sceso in campo. Possibile che Palladino sia indicazioni sul suo stato di salute nella conferenza di domani. Mandragora, intanto, prosegue col suo lavoro di riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio.