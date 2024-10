Fiorentina, è sfida all'Inter per Bertola. Ma i viola hanno una carta da giocarsi

continua a strappare consensi e applausi con lo Spezia, dove si sta confermando come uno dei giovani più interessanti di tutta la Serie B. Per lui tre gol segnati, da difensore, e la conferma anche con la selezione azzurra Under 21. Ed è inevitabile che su di lui si siano accesi gli interessi di diverse big anche della massima serie.- A scriverne stamani è il Secolo XIX che conferma come l'Inter sia estremamente interessata al ragazzo , anche per la scadenza del suo contratto il prossimo giugno. Il club bianco sta provando a trovare un'intesa col ragazzo, ma l'accordo sembra oggi piuttosto lontano. E alla finestra, oltre all'Inter, ci sono Bologna, Monza, Torino e, soprattutto, Fiorentina. Il club viola e quello nerazzurro potrebbero infatti cercare di trovare un'intesa coi liguri già a gennaio. La Fiorentina è in ottimi rapporti con lo Spezia e potrebbe decidere di corrispondere un indennizzo ai bianchi o potrebbe inserire nell'affare una contropartita tecnica.