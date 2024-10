Fiorentina, Kouamé dopo il rinnovo: "Mai avrei immaginato di fare il capitano, qui sono a casa mia"

Getty Images

Dopo la firma sul contratto che lo ha legato alla Fiorentina fino al 2027,ha parlato ai canali ufficiali della società esprimendo soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo: "Sono felice di considerare la Fiorentina come casa mia. Quando sono arrivato, ero ancora infortunato, ma la fiducia che mi è stata data è stata immensa. Avere l’opportunità di rinnovare è fondamentale per me, soprattutto perché sono ormai cinque anni che vivo a Firenze e mi sento perfettamente a mio agio qui. Il mio obiettivo è sempre quello di dare il massimo in campo. A volte le cose vanno bene, altre meno, ma voglio evitare qualsiasi rimpianto a fine partita, perché so di aver dato tutto ciò che potevo."

- "Buona squadra, li abbiamo studiati e anche contro il Milan hanno fatto una buona gara nonostante il risultato finale. Dovremo stare attenti e cercare di fare la nostra partita come abbiamo fatto contro il Milan"- "La Fiorentina ha un grande significato per me. Diventare capitano a Empoli èun segno della fiducia che compagni, staff e società ripongono in me. Non avrei mai immaginato di indossare la fascia da capitano, né di trovarmi a parlare davanti a tutta la squadra. Indossare la maglia viola rappresenta molto, e farò tutto il possibile per ricambiare questa fiducia. "