Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Kouamé. Dettagli e nuova scadenza

Arriva l'ufficialità, dopo le indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime ore a proposito di Christian Kouamé. L'ivoriano ha infatti prolungato il suo contratto con la Fiorentina siglando un accordo fino al 2027. La Fiorentina aveva fatto scattare la clausola in proprio favore per allungare la scadenza di un anno dal 2024 al 2025 che, però, ha fatto impennare l'ingaggio del calciatore ad una cifra superiore ai due milioni, fuori budget per le casse viola. Da qui il lavoro per provare a spalmare il corposo ingaggio su più esercizi con la fumata bianca che è arrivata nelle scorse ore fino all'annuncio ufficiale arrivato pochi minuti fa.

"La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Christian Kouame al Club viola fino al 30 giugno 2027".Come detto, Kouamé si lega ai viola fino al 2027 e andrà a percepire uno stipendio da circa 1,4 milioni di euro netti a stagione. Un bel gesto da parte del ragazzo che conferma un forte legame con la Toscana, terra in cui è calcisticamente cresciuto, e Firenze.