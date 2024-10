Getty Images

Fiorentina, Kouamé verso il rinnovo per spalmare l'ingaggio. I dettagli

8 minuti fa



Christian Kouamé non brillerà certo per doti tecniche o di finalizzazione, ma è uno di quegli attaccanti di grande generosità che fanno sempre comodo agli allenatori. Ecco perché nonostante gli interessi nei suoi confronti, alla fine la Fiorentina ha deciso di mantenerlo nella rosa della stagione 2024/2025. Tuttavia, alcune questioni legate al suo contratto, hanno spinto la dirigenza a ridiscuterne alcuni aspetti proprio con lui.



SPALMARE - Con il suo contratto in scadenza lo scorso giugno, la società ha fatto scattare l'opzione a suo favore per il rinnovo fino al 2025, ed è proprio qui che sta l'intoppo. Lo stipendio dell'ivoriano, circa 2 milioni netti annui, è considerato troppo alto per le casse gigliate e la dirigenza ha immediatamente sondato la disponibilità dell'ex Genoa di spalmare in più stagioni questa cifra. Da qui l'idea di allungare il suo contratto fino a giugno 2027, proposta accettata da Kouamé con la fumata bianca definitiva che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Lo scrive il Corriere Fiorentino