Milan, occhi su Parisi come vice Theo. Ecco la possibile formula con la Fiorentina

SI inizia a muovere il mercato intorno alla Fiorentina soprattutto per quello che concerne alcune uscite che potrebbero registrarsi durante la sessione invernale di mercato. In particolare, appare fluida la situazione relativa ache, quest'anno, sta trovando ancora maggiori difficoltà rispetto all'anno scorso. L'arrivo di Gosens in viola ha tolto ulteriore spazio all'ex Empoli che potrebbe lasciare Firenze direzione Milano, scrive il Corriere dello Sport.- Secondo il quotidiano il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro che possa dare ricambio a Theo Hernandez e gli occhi sono finiti proprio su Parisi. Il classe 2000 potrebbe decidere di non accettare più la situazione che sta vivendo alla Fiorentina e l'operazione col Milan si potrebbe impostare sulla base di un prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Quella di Parisi è considerata una pista percorribile anche per l'ingaggio contenuto che percepisce il ragazzo in viola.

