Fiorentina, la Fiesole attacca la curva del Milan: "Le nostre uniche infiltrazioni quelle dei gradoni"

41 minuti fa



La vicenda che sta riguardando le curve di Inter e Milan è un tema di strettissima attualità e continua a tener banco anche negli altri stadi di Serie A. E nel primo tempo della partita fra Fiorentina e Milan la curva Fiesole, cuore pulsate della tifoseria organizzata viola, ha lanciato un attacco molto chiaro alla tifoseria milanista esibendo alcuni striscioni nella parte finale del primo tempo.



SOLO PASSIONE - "Il nostro mondo non ammette interessi. Vivere ultras farlo per noi stessi. Le nostre infiltrazioni solo quelle dei gradoni. Ultras no business". Questo lo striscione che i tifosi gigliati hanno esibito sugli spalti dello stadio Franchi Un chiaro riferimento alle presunte infiltrazioni mafiose all'interno dei gruppi organizzati di San Siro.