Juventus, la rivincita di Kean alla Fiorentina: doveva tornare all'estero, ma una telefonata ha cambiato tutto

Redazione Calciomercato

e già questa sarebbe una notizia considerando l’etichetta, che gli era stata data, del ragazzo svogliato e problematico. Sin dal primo giorno in maglia viola, Moise ha dato il 100% in ogni partita, in ogni singolo allenamento.E la doppietta con cui ha steso la Roma non è altro che il giusto premio per il grande lavoro fatto nelle partite precedenti.- Un gol, di mancino, con un diagonale mortifero e poi un tap-in su una straordinaria azione di Bove. Da inizio settembre, esclusi i calci di rigore, solo Mateo Retegui (sei) ha segnato più gol di Kean (quattro, al pari di Dany Mota) in Serie A, sottolinea Opta Paolo.di Firenze. Per intensità e determinazione sembra di rivedere il ragazzino che segnava 17 gol al PSG con Mbappè e Neymar. Un’ottima notizia anche per Spalletti e la Nazionale.

A volte un allenatore può cambiarti la vita professionale o quantomeno offrirti una seconda occasione importante. È sicuramente il caso di Palladino nei confronti di Kean. La scorsa estate nessuno in Italia puntava sul classe 2000, men che meno,. L’unico e’ stato il tecnico campano che in Moise ha sempre visto il prototipo dell’attaccante perfetto per il suo gioco e una scommessa da fare senza esitazioni.per un attaccante che aveva chiuso la scorsa stagione con nemmeno l’ombra di un gol. Moise stava per andare di nuovo all’estero, aveva offerte tra Francia e Inghilterra prima di dellaDetto, fatto. Un Kean così non si era mai visto.