Fiorentina, Kean on fire: senza rigori solo Retegui meglio di lui negli ultimi due mesi

L'inizio di stagione di Moise Kean con la maglia della Fiorentina racconta di un giocatore in grandissimo spolvero. Atteggiamenti da leader e voglia di sacrificarsi per i compagni, ma soprattutto un feeling ritrovato con il gol che lo rendono uno dei migliori attaccanti del campionato in questo primo scorcio di stagione. E lo dicono i numeri.



MEGLIO SOLO RETEGUI - Se si esclude il conteggio dei rigori, riporta Opta, Kean è tra i primissimi attaccanti della Serie A per marcature negli ultimi due mesi. Considerando infatti il periodo che va dall'inizio di settembre fino ad oggi, l'attaccante ex Juventus in forza alla Fiorentina è 2° in classifica con 4 gol siglati. Meglio di lui solo Mateo Retegui, che di gol su azione ne ha fatti 6 in questo periodo. La buona notizia per l'Italia è che entrambi sono due giocatori a disposizione della Nazionale ed entrambi a questi gol hanno intervallato anche delle marcature in maglia azzurra.