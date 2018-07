Alban Lafont non sarà disponibile prima di agosto e salterà il ritiro e le eventuali prime gare europee: è impegnato nell’Europeo con la Nazionale francese under 19. Ci sarà uno stage - Lafont è già stato convocato - dal 3 all’11 luglio. Per questo il francese sosterrà le visite mediche a Firenze domani o martedì. Lo riporta La Nazione.