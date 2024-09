Fiorentina - Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Getty Images

Lacerca ancora la prima vittoria in campionato. Lanon vuole staccarsi dal treno delle squadre di testa. Al Franchi domenica all'ora di pranzo, con il pubblico di casa già in clima di contestazione per un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, la sfida tra gli uomini die quelli dipromette un'altalena di emozioni considerando le fasi difensive non impeccabili di entrambe le squadre. Tra i biancocelesti non ci sarà Castellanos, fin qui capocannoniere con tre gol in quattro gare. Il tecnico dei viola proverà allora a mischiare le carte dal punto di vista tattico per sorprendere l'avversaria.

Senza Taty, Baroni potrebbe lanciaredall'inizio alle spalle di Dia. L'alternativa Noslin è una soluzione che invece può essere proposta a partita in corso. Qualche cambio, in previsione anche del successivo impegno in Europa League, potrebbe vedersi anche sugli esterni con Marusic e Lazzari in ballottaggio come Tchaouna e Isaksen. Palladino invece sembra intenzionato a rispolverare Beltran e Gudmundsson, ancora non entrato nelle rotazioni, magari lanciandoli a metà partita. Probabile invece la partenza dall'inizio dell'altro ex della partita,

Domenica alle 12:30 Fiorentina - Lazio sarà visibile in TV e streaming sulla piattaforma DAZN, attraverso SmartTv o decoder abilitati. La gara, inoltre, sarà trasmessa da Sky al canale 214, previo abbonamento a Zona DAZN.- De Gea; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Gosens; Bove, Colpani; Kean. All. Palladino- Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Castrovilli, Zaccagni; Dia. All. Baroni