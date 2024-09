Lazio, le condizioni di Castellanos: edema muscolare, l'esito degli esami

Getty Images

L'attaccante dellaè stato sottoposto ad esami strumentali per approfondire l'infortunio muscolare accusato contro l'Hellas Verona: c'è un- Nei prossimi giorni gli esami saranno ripetuti per stabilire con più chiarezza quanto starà fuori, ma il timore è che l'attaccante possa stare fuori dai giochi per. Marco Baroni dovrà quindi attingere dalla panchina per trovare altre risorse nelle prossime partite, a partire dal prossimo turno con la Fiorentina: da Noslin all'idea Castrovilli, fino all'ipotesi di accentrare Zaccagni o Tchaouna.

- Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda.Tali accertamenti hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.

Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per precisare i tempi di recupero.