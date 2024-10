Fiorentina, le pagelle di CM: Cataldi è perfetto, Beltran e Colpani rinascono dalle ceneri

Getty Images

di interventi ne deve far pochi, tutti semplici per una personalità del suo calibro: si conferma giocatore tirato a lucido. È in sovrapposizione costante e mette in croce la catena sinistra salentina. Suo il movimento che porta al rosso per Gallo, episodio decisivoqualche piccola sbavatura in fase di impostazione. Ma in chiusura non rischia praticamente mai nulla, non che oggi fosse difficilissimo…sempre puntuale con la fascia da capitano al braccio. Unico neo: l'inutile ammonizione presa nel finalecontinua a dare l'impressione di essere un po' frenato in quella posizione. Ma la prova è solida e sul gol di Cataldi mette lo zampino anche lui.un gol che non incide sul risultato, ma che serve moltissimo per la fiducia

gli si imputava che fosse poco appariscente. Risponde con due gol splendidi e un mezzo assist, in mezzo alle solite geometrie precise. E che gli vuoi dire?: tecnica fina in mezzo ai dirimpettai più strutturati fisicamente. La palla da cui scaturisce il rosso a Gallo, che chiude già la partita, parte dai suoi piedinon parte neanche benissimo, poi la prima rete in maglia viola lo scarica dalle tante scorie accumulate. E la seconda è un capolavoro balistico e di coordinazione. Con la speranza che sia un nuovo iniziosi fa male al flessore dopo pochi secondi, la sensazione è che non sia una cosa banale. In bocca al lupo.: ingresso dirompente. Ringhia sulle caviglie dei difensori, lavora palloni, favorisce la rete di Colpani in pressing e trova anche la gioia personale. Sfrutta come meglio non potrebbe l’occasione d’oro in un periodo difficile. Bravo

muscoli e dinamismo al servizio della squadra sulla corsia. Sempre più centrale nell'idea tattica di Palladino.: aggiunge qualità alla manovra.prova in tutti i modi a partecipare alla festa con un gol. Non ci riesce, ma l'impegno è quello giusto. Sarà per la prossima voltaè impressionante quando apre le braccia e pianta i piedi a protezione del pallone. È così che propizia il vantaggio, poi il colpo alla caviglia che lo frena un po’. va comunque vicino alla rete nonostante l'infortunio, sperando non sia nulla di grave.: volitivo. Crea spazi e apre le linee leccesi in un momento in cui non è neppure difficilissimo. Confeziona l'assist per Beltran

sembrava addirittura essere in bilico prima della partita con la Lazio. Gli va dato il merito di aver sempre creduto nel suo gruppo, nelle sue idee, senza andarsi ad intestardire sugli schemi tattici ma cercando durate le settimane la soluzione giusta. Ha finalmente trovato la sua Fiorentina e il suo undici titolare. L'avversario non era di primissima classe, ma era proprio con avversari più deboli che la Fiorentina aveva faticato. E oggi i viola sono in zona Europa. C'è solo da sperare che per Kean e Gudmundsson non sia nulla di serio